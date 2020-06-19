Тонировка обошлась жителю Норильска в 10 суток ареста

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:53:44+03:00

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Тонировка обошлась жителю Норильска в 10 суток административного ареста. Мужчина пошел на принцип и отказался снять превышающую разрешенную норму тонировку с окон своей машины.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края. В мае этого года наряд ДПС северного города остановил автомобиль «Лада Приора». На лобовом и передних боковых стеклах – тонировка намного сильнее, чем положено. На водителя составили протокол, выписали штраф в 500 рублей и выдали предписание до 8 июня нарушение устранить.

Молодой человек требования проигнорировал, а накануне вновь попался на глаза сотрудникам дорожной полиции. На этот раз разбираться на месте с ним не стали, просто доставили нарушителя в городской суд. А судья принял решение: раз водитель на словах не понимает, пусть проведет за решеткой 10 суток, а его машина пока постоит на спецстоянке.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что тонированные автомобильные стекла ухудшают видимость водителя, соответственно, увеличивается время реакции на возникновении аварийной ситуации, и рекомендуют привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU