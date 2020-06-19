2020-06-19T07:23:45+03:00
Дом. Семья

В природном парке «Ергаки» установили дома для пернатых хищников

Специалисты озабочены увеличением популяции сов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В природном парке «Ергаги» установили дома для пернатых хищников. Фото: С.АбрамчукВ природном парке «Ергаги» установили дома для пернатых хищников. Фото: С.Абрамчук
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Позитивная новость пришла с юга Красноярского края, из природного парка «Ергаки». Там специалисты установили искусственные убежища для привлечения на гнездование хищных птиц – совятники. Конструкции своими руками сделали ребята из школьного лесничества села Верхнеусинского, а затем сотрудники парка разместили их на южном рубеже у кордона «Таловка».

Сегодня необходимость в искусственных гнездовиях для многих видов птиц весьма актуальна. Особенно это касается пернатых хищников, в частности соколов и сов, которые сами гнезд не строят, а занимают подходящие для этого естественные ниши, дупла и убежища. Но в условиях интенсивных преобразований природы таких мест, к сожалению, не хватает.

Пернатые хищники являются индикаторами благополучия состояния экосистем и нуждаются в повышенном внимании со стороны человека. Когда-то поголовью хищников, включая пернатых, был нанесен серьезный удар. Их считали чуть ли не основными врагами сельского, лесного и охотничьего хозяйства. Это сильно сказалось на их популяции.

- Конечно, сегодня ситуация во многом изменилась, но нанесенный природе ущерб необходимо хотя бы частично компенсировать, чтобы предотвратить уменьшение и исчезновение популяций животных и птиц. Безусловно, мы продолжим работу и будем оборудовать новые места для гнездования пернатых, – рассказал руководитель дирекции природного парка «Ергаки» Игорь Грязин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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