В Красноярске рестораторы обратились к губернатору

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:03:43+03:00

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Красноярские рестораторы обратились к губернатору края Александру Уссу – написали ему коллективное письмо с просьбой разрешить им, наконец, снять полное ограничение и разрешить работать. Все заведения общепита были закрыты в конце марта. За это время отраслевики несут убытки. Тем, кому удалось подстроиться и наладить доставку готовых продуктов на дом или продавать на вынос, те еще сводят концы с концами.

«Людям катастрофически нужна работа, всем нужно кормить свои семьи сейчас! 4ый месяц подряд мы находимся в упадке. Москва заработала хотя там 100.000т заболевших, далеко ходить не нужно в Красноярских Гипермаркетах Лента и Метро 10.000т людей каждый день проходит. На Острове татышева огромные толпы! Все без масок!

Прошу поддержать репостом всех владельцев общепита и Сотрудников общепита! Разместите это официальное письмо у себя в Соц сетях от «Сибирской Ассоциации Гостеприимства» Губернатору !Очень просим Губернатора @uss_av Александра Усса открыть наш малый бизнес раньше 12 июля!» - разметил в «Фейсбуке» свое открытое обращение Никита Владимиров (орфография сохранена).

ИСТОЧНИК KP.RU