19 Июнь 2020 2020-06-19T04:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туве от коронавируса умер чиновник республиканского правительства. Арис Саая был заместителем министра сельского хозяйства. Еще молодой, сильный мужчина заразился коронавирусом, который вызвал у него двухстороннюю пневмонию. К сожалению, победить болезнь не удалось, он скончался 15 июня. Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-Оол:

«Из-за тяжелой формы пневмонии скончался наш коллега Арис Маадыр-оолович Саая, потенциал которого нам был очень нужен и он трудился в минсельхозе. Он был очень неравнодушным человеком, переживал за своих земляков. Еще, когда возглавлял сельскую администрацию Бижигтиг-Хая, по его инициативе село объявило свою территорию зоной трезвости. Потом он возглавлял министерство сельского хозяйства республики, службу ветеринарного надзора».

Добавим, что 12 июня в Туве похоронили экс-министра культуры республики и депутата Госдумы Чылчыгы Ондара. Он страдал хроническим заболеванием легких. 23 мая политику стало хуже, у него обнаружили пневмонию, вызванную коронавирусом.

По данным на утро 19 июня количество зараженных в Туве составляет 2998 случаев заболевания, выписано 1326 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU