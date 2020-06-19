Все трем подозреваемым по делу о разрушенной дамбе в Красноярском крае продлили арест

19 Июнь 2020 2020-06-19T04:27:56+03:00

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Всем трем подозреваемым по делу о разрушенной дамбе на реке Сейбе в Курагинском районе подлили меру пресечение – содержание под стражей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда. Сначала 17 июня состоялось судебное заседание по генеральному директору золотодобывающей компании «Сисим» Максиму Ковалькову, затем по горному мастеру компании «Сисим» Евгению Александрову. А накануне 18 июня – продлили арест и начальнику участка золотодобывающей компании «Сисим» Андрею Еганову. Они проведут в СИЗО еще два месяца.

Напомним, что 19 октября 2019 года на месторождении, которое разрабатывала компания на реке Сейбе, прорвало дамбу. В результате волной смыло часть рабочего поселка. Погибли 20 человек, тела 17 из них успели найти по осени в прошлом году. Троих спасатели обнаружили уже весной этого года. Еще 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Было возбуждено два уголовного дела: первое – за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе – по факту загрязнения реки Сейбы.

Всю информацию о событиях на реке Сейбе читайте в теме «ПРОРЫВ ДАМБЫ НА ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕМ ПРИИСКЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ПОГИБЛИ ЛЮДИ».

ИСТОЧНИК KP.RU