2020-06-18T17:24:37+03:00
Происшествия

Серийный педофил из Ачинска надругался над пятью детьми 5-9 лет

Ему дали 23 года строгого режима
Ася ЖУКОВА
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Серийный педофил из Ачинска надругался над пятью детьми 5-9 лет.Серийный педофил из Ачинска надругался над пятью детьми 5-9 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске Красноярского края мужчину признали виновным в надругательстве над детьми 5-9 лет. Его жертвами стали пять малышей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Было установлено: с 2015-го по 2018-й год педофил совершил сексуальное насилие над несколькими мальчиками и девочками. Всего ему вменяют 23 эпизода. Дети рассказали все родителям, те обратились в полицию и к следователям.

43-летний мужчина попал под уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Недавно расследование было завершено, материалы передали в суд. И обвиняемому назначили наказание – 23 года строгого режима. Плюс ограничение свободы на 1 год 10 месяцев. Кроме того, в колонии ему придется принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Серийный педофил из Ачинска надругался над пятью детьми 5-9 лет
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