2020-06-18T16:58:01+03:00
Происшествия

В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку

Ребенок отделался испугом
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку.В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ачинске Красноярского края тонущего мальчика смогли спасти благодаря бдительности рыбачившего на берегу мужчины. Об этом случае рассказали в агентстве ГО и ЧС по региону.

ЧП случилось в четверг, 18 июня. На берегу реки Чулым ловил рыбу мужчина. И вдруг заметил: в волнах отчаянно бьется ребенок. То вынырнет, то снова скроется. А вода еще не прогрелась, если купаться в ней, может свести ногу или стать плохо с сердцем.

Рыбак тут же позвонил 112. Мальчишке повезло, все произошло как раз неподалеку от поисково-спасательного отделения. Сотрудники МЧС тут же выехали на помощь. И спустя несколько минут ребенок был спасен. Продрог, натерпелся страха, но остался жив. Благодаря спасателям и неравнодушному очевидцу.

В МЧС призывают родителей: уделите особое внимание организации свободного времени детей. Контролируйте, где находится ваш ребенок. Отдыхать у воды он должен только в присутствии взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийный педофил из Ачинска надругался над пятью детьми 5-9 лет
В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку
Кафе для сусликов откроют на Татышеве
Ревнивец убил счастливого соперника с отчеством Отеллович и выслал жене видео расправы
Благоустроительный рывок в Солнечном: мэр Сергей Ерёмин провёл выездное совещание по развитию микрорайона
Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»
«Сидел за убийство и еще отсижу»: борца с масками в автобусе вычислили красноярские полицейские
Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России в Forbes
Красноярцев без масок стали штрафовать в автобусах
Машина пополам: 19-летний виновник смертельного ДТП в Красноярском крае попал под уголовное дело
Ливни с грозами и градом обрушатся на Красноярский край
«Вы чо-о-о делаете?»: на задержанного в красноярском супермаркете покупателя без маски завели дело
Треть россиян считают экологичность путешествий не важной
Первый прокат электросамокатов появился в Красноярске
«Девочки покоряют поезд»: в Красноярске школьницы ради селфи на ЖД отцепили вагоны
На Рябинино под Красноярском застрелили опасного медведя
В Николаевке появится новая школа и детский сад
В Зеленогорске рыбаки пропороли ножом надувную лодку и пошли ко дну
Столбы открывают для туристов
Сибирякам отменяют проценты по кредитам
Беглый осужденный за жестокое убийство в Ачинске задержан на финской границе
Офис после карантина: нужен ли и каким он будет
МФЦ в Красноярском крае стали работать без выходных
На севере Красноярского края открыли музей таежного промысла