В Красноярском крае тонущего мальчика спасли благодаря бдительному рыбаку

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:58:01+03:00

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В Ачинске Красноярского края тонущего мальчика смогли спасти благодаря бдительности рыбачившего на берегу мужчины. Об этом случае рассказали в агентстве ГО и ЧС по региону.

ЧП случилось в четверг, 18 июня. На берегу реки Чулым ловил рыбу мужчина. И вдруг заметил: в волнах отчаянно бьется ребенок. То вынырнет, то снова скроется. А вода еще не прогрелась, если купаться в ней, может свести ногу или стать плохо с сердцем.

Рыбак тут же позвонил 112. Мальчишке повезло, все произошло как раз неподалеку от поисково-спасательного отделения. Сотрудники МЧС тут же выехали на помощь. И спустя несколько минут ребенок был спасен. Продрог, натерпелся страха, но остался жив. Благодаря спасателям и неравнодушному очевидцу.

В МЧС призывают родителей: уделите особое внимание организации свободного времени детей. Контролируйте, где находится ваш ребенок. Отдыхать у воды он должен только в присутствии взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU