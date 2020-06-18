2020-06-18T16:12:55+03:00
Общество

Кафе для сусликов откроют на Татышеве

Уже завтра, 19 июня
Ася ЖУКОВА
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Приходите - угостите!Приходите - угостите!Фото: Мария ЛЕНЦ
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На западной стороне острова Татышев в Красноярске появится первое кафе для сусликов. Об этом рассказали в официальном паблике мэрии в соцсетях.

«СусликПаб» откроют как раз в День города, 19 июня, в 12.30. Это подарок «коренным» жителям Татышев-парка от мастеров из Центра технического проектирования – ко дню 392-летия Красноярска.

Неизвестно, были ли тогда суслики на Татышеве. Но собственное кафе сейчас у них точно будет. Причем не простое, а двухэтажное. С дверями и окнами, лестницей на второй этаж и даже подвесным мостом.

Не простое, а двухэтажное. Фото: официальный паблик мэрии в соцсетях.

Не простое, а двухэтажное. Фото: официальный паблик мэрии в соцсетях.

КОНКРЕТНО

Накормить «посетителей» заведения может любой желающий. Специально для этого в крыше кафе сделали оконце, через которое можно передать лакомства. Рядом прикреплена инструкция, что можно есть сусликам, а что нельзя. Так что приходите – угощайте. Суслики ждут! Соскучились, пока все были в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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