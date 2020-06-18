Ревнивец убил счастливого соперника с отчеством Отеллович и выслал жене видео расправы

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:24:27+03:00

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Эта кровавая драма разыгралась в Омске буквально только что,18 июня. Настоящие шекспировские страсти, да и отчество у одного из героев – Отеллович. Правда, в жизни он стал жертвой обезумевшего ревнивца, а не наоборот, пишет КП - Омск.

Завязка история пришлась на прошлое лето. 35-летний водитель одного из предприятий Антон Вишневский* обнаружил, что жена Алина, которую он боготворил, изменяет.

Нашлись и доказательства – ее любовная переписка с таксистом Григорием Зиминым – в одном из мессенджеров. Скрепя сердце, мужчина постарался простить изменницу. Все-таки у них двое общих детей. Несколько раз супруги сходились и расходились, но нет, наладить отношения не получалось.

Впрочем, и разлюбить Антон не мог: забрасывал любимую нежными смс. Спрашивал обо всем, поела ли, как себя чувствует, тепло ли оделась. А в это время Алина продолжала встречаться с Зиминым и, говорят, не с ним одним.

В какой-то момент у Антона сдали нервы. Он был раздавлен, почти не контролировал себя. Вот и решил – от соперника надо избавляться. Взял с собой топор и два ножа. Расчет был прост: повредить стоящую во дворе машину Зимина, а когда он выскочит на звук сигнализации, напасть. И будь что будет.

Не получилось – сирена не сработала, хозяин авто спокойно спал до утра. И все эти несколько часов его караулил ревнивец, запивая ожидание водкой. Когда Зимин все-таки спустился во двор, мститель выпил целую бутылку, мало что понимал. Позже признается: дождался, пока соперник подойдет, и накинулся. Бил ножами с двух сторон, в живот. Сколько раз, не считал, явно больше десяти.

Соседи вызвали полицию, скорую, но было поздно. Пока оперслужбы не подъехали, Вишневский снял все на телефон и кинул видео жене – с комментарием «Смотри, как умирает твой любовник!».

Потом сел в свою «Хонду», хотел уехать, но не справился с управлением – улетел в кювет. Вскипев, в ярости поджег машину. Бросил ее, забрел в какой-то гараж. Там его и задержали. Сейчас мужчине грозит серьезный срок за убийство.

(* имена и фамилии изменены).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785625" frameborder="0"></iframe> Момент нападения ревнивца.

ИСТОЧНИК KP.RU