2020-06-18T14:59:35+03:00
Общество

Благоустроительный рывок в Солнечном: мэр Сергей Ерёмин провёл выездное совещание по развитию микрорайона

Комплексному развитию микрорайона «Солнечный» уделяется особое внимание, реализуется целый спектр проектов
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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- Микрорайон «Солнечный» растёт ударными темпами. Сегодня здесь проживает порядка 75 тысяч горожан – это практически отдельный город! – считает мэр Сергей Ерёмин. – Будем честными: много лет Солнечным никто не занимался. И сейчас мы должны совершить здесь настоящий благоустроительный рывок. По просьбе жителей мы приняли решение создать первый в Солнечном многофункциональный центр оказания услуг. Он разместится по адресу 60 лет СССР,30, где ранее был магазин. Помещение 9 лет стояло заброшенным. Вместе с МФЦ там будут работать территориальное подразделение администрации Советского района, налоговая и другие службы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Солнечном строят сразу две дороги. Первая - в 6-ом микрорайоне, у жителей которого в течение шести лет не было нормальной транспортной доступности - здесь была только гравийная дорога.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Работы на этом объекте начались весной 2020 года и закончатся в октябре, - рассказывает – Виктор Шаповалов, заместитель директора ООО «Стройтехникс». - Уже выполнены работы подготовительного характера, построены подъездная дорога, ливневый коллектор. Предусмотрено благоустройство и озеленение этого участка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй объект – автодорога по проспекту Молодёжный (от дома №1 до ул. Преображенской - первый этап «связки» Солнечного с центральной частью города. Положено начало благоустройству уникального парка в Солнечном - знакового для жителей пространства площадью 7,4 га на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежный. Подрядчик приступил к первому этапу работ в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда. Уже в конце сезона здесь появится сеть пешеходных дорожек, будут созданы спортивные, детские площадки, установят наружное освещение.

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