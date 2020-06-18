2020-06-18T13:58:30+03:00
Общество

Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил с «Ростелекомом» тарифное предложение «Выгодное решение» в своих салонах. Если клиенты Tele2 впервые подключат одну или несколько услуг «Ростелекома», их ждут скидки на домашний интернет, интерактивное телевидение (IPTV) и домашнее видеонаблюдение, а также бесплатная подписка на цифровой видеосервис Wink.

В рамках тарифа «Выгодное решение» клиенты могут выбрать одно или несколько предложений «Ростелекома» – домашний интернет, IPTV и систему видеонаблюдения. Чем больше услуг подключает клиент в рамках пакета, тем выше скидка на ежемесячную плату. Например, в Московском регионе при покупке одной услуги клиент получает скидку 15%, а при выборе двух – 20%. В качестве дополнительного бонуса в ряде регионов пользователям предоставляется бесплатная подписка на цифровой видеосервис Wink. Предложение действует в салонах Tele2 по всей России, при этом условия акции в различных городах отличаются. Подробные условия по ссылке.

Кроме того, в салонах связи Tele2 стала доступна оплата услуг «Ростелекома» без комиссии. Оплатить можно домашний интернет и интерактивное телевидение, стационарный или мобильный телефон. Платеж производится по лицевому счету за интернет или телевидение, а за услуги домашнего телефона или сотовой связи – по номеру телефона. Зачисление внесенных средств происходит мгновенно.

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Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»
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