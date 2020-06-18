Красноярцев без масок стали штрафовать в автобусах

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:06:34+03:00

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Пассажиров без масок в общественном транспорте Красноярска стали штрафовать. Об этом предупредили на сайте городской администрации.

Сотрудники департамента транспорта вместе со специалистами по ГО и ЧС снова отправились в рейд, чтобы выяснить, как соблюдается обязательный масочный режим в транспорте. И что в итоге? Опять сняты с линии 6 автобусов и один троллейбус, там были нарушения.

За проезд в красноярских автобусах без масок стали штрафовать.Видео: администрация Красноярска.

Кроме того, ВПЕРВЫЕ к ответственности привлекли не только экипажи, но и пассажиров, которые не носят маски. Между тем, это прописано в указе губернатора: в общественном транспорте, такси, на остановках и закрытых помещениях (местах скопления людей) КАЖДЫЙ должен быть в «защите».

По результатам рейда было выявлено пять пассажиров без масок. На каждого составили протокол, всех привлекли к ответственности. Остальным напомнили: согласно кодексу об административных правонарушениях, за отказ от использования маски может грозить штраф – до 30 тысяч рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU