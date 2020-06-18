2020-06-18T12:48:03+03:00
Происшествия

Машина пополам: 19-летний виновник смертельного ДТП в Красноярском крае попал под уголовное дело

Парню грозит до 12 лет [фото]
Ася ЖУКОВА
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19-летний виновник смертельного ДТП в Красноярском крае попал под уголовное дело. Фото: ГИБДД 24.19-летний виновник смертельного ДТП в Красноярском крае попал под уголовное дело. Фото: ГИБДД 24.
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Машину буквально разорвало на части, один человек погиб, еще двое в больнице. Виновник смертельного ДТП в Рыбинском районе Красноярского края – 19-летний парень – попал под уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Теперь он может получить 12 лет.

Напомним, авария произошла в среду утром, 17 июня. Молодой человек сел за руль ВАЗ-21043 пьяным (освидетельствование показало - 0,75 мг/л). И на обходе Заозерного потерял управление – влетел в бетонный отбойник.

Удар был таким мощным, что машину порвало пополам. Один из пассажиров – 21-летний парень – погиб на месте, травмы были слишком тяжелыми. 19-летнюю девушку и 26-летнего мужчину увезли в больницу.

На следующий день стало известно: против водителя следователи МО МВД России «Бородинский» возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас подозреваемый под стражей.

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Машина в куски, один человек погиб, еще двое попали в больницу… Смертельное ДТП устроил в Рыбинском районе Красноярского края 19-летний водитель, рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла сегодня утром, 17 июня, на шестом километре обхода Заозерного. Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился молодой парень, на большой скорости налетел на ограждение по ходу движения. Машину буквально разорвало, в ней находились трое пассажиров, все из поселка Ирша (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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