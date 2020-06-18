2020-06-18T12:59:52+03:00
Общество

Ливни с грозами и градом обрушатся на Красноярский край

Экстренное предупреждение выпустило МЧС
Анна ЖУКОВА
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Ливни с грозами и градом обрушатся на Красноярский край.Ливни с грозами и градом обрушатся на Красноярский край.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярский край снова идет непогода: завтра, 19 июня, на центральные и южные районы обрушатся ливни с грозами и градом, предупредили в МЧС. Днем ветер усилится до 15-20 метров в секунду, ночью до 25 метров.

Спасатели рекомендуют жителям края соблюдать меры безопасности:

- при шквалистом ветре по возможности не покидайте дома и квартиры. Переждите его в помещении.

- если все-таки непогода застала вас на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев, металлических конструкций и строящихся зданий.

- если началась гроза с градом, закройте все окна. К тому же лучше не пользоваться это время мобильными телефонами.

- дачникам стоит заранее позаботиться о том, чтобы сберечь свой урожай. Нужно прикрыть посадки, проверить надежность креплений теплиц и парников.

- автовладельцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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