Первый прокат электросамокатов появился в Красноярске

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:15:47+03:00

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Первый прокат электросамокатов открыли в Красноярске. Он располагается в сквере Пушкина, рассказали в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Пункт автоматизированный, состоит из четырех стоек с 25 самокатами. Чтобы взять один из них, надо скачать на смартфон приложение об услуге кикшеринга. Выбрать на карте понравившийся самокат, считать на нем QR-код, открепить от стойки, и готово.

ВАЖНО

Цена вопроса - от 5 до 7 рублей в минуту, зависит от выбранного тарифа. На стойках проката есть санитайзеры для обработки рук и самоката. Движение только по тротуарам, выезд на дороги запрещен. Максимальная скорость 20 километров в час.

КОНКРЕТНО

Скоро откроются еще три пункта проката

- на улице Перенсона у торгового центра «Хамелеон»;

- на Маркса/Декабристов возле остановки «Органный зал»;

- на Маркса,96 около банка «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU