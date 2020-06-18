Первый прокат электросамокатов появился в Красноярске
Первый прокат электросамокатов открыли в Красноярске. Он располагается в сквере Пушкина, рассказали в официальном паблике мэрии в соцсетях.
Пункт автоматизированный, состоит из четырех стоек с 25 самокатами. Чтобы взять один из них, надо скачать на смартфон приложение об услуге кикшеринга. Выбрать на карте понравившийся самокат, считать на нем QR-код, открепить от стойки, и готово.
ВАЖНО
Цена вопроса - от 5 до 7 рублей в минуту, зависит от выбранного тарифа. На стойках проката есть санитайзеры для обработки рук и самоката. Движение только по тротуарам, выезд на дороги запрещен. Максимальная скорость 20 километров в час.
КОНКРЕТНО
Скоро откроются еще три пункта проката
- на улице Перенсона у торгового центра «Хамелеон»;
- на Маркса/Декабристов возле остановки «Органный зал»;
- на Маркса,96 около банка «Открытие».
ИСТОЧНИК KP.RU