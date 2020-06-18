«Девочки покоряют поезд»: в Красноярске школьницы ради селфи на ЖД отцепили вагоны

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:47:18+03:00

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В Красноярске четыре школьницы ради селфи на грузовом поезде отцепили вагоны. Об этом случае рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

На кадрах ролика, опубликованного полицейскими, видно: дети ни в чем себе не отказывали. Карабкались на вагоны, со смехом позировали на камеру: «Девочки покоряют поезд!». Между тем опасные игры привели к ЧП. Прибывшие на место полицейские установили:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785577" frameborder="0"></iframe> "Девочки покоряют поезд".Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО.! другой источник

- Школьницы 9, 10, 11 и 15 лет развлекались на путях. И в какой-то момент подложили на рельсы камни. В итоге расцепились вагоны состава.

Благо сотрудники ЖД успели вовремя: вернули все на место. ЧП не повлияло на режим работы дороги.

КОНКРЕТНО

После такой «фотосессии» инспекторы по делам несовершеннолетних вышли на родителей девочек. Их наказали за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы отправили в комиссию Березовского района и отдел полиции по месту жительства детей.

ИСТОЧНИК KP.RU