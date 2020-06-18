2020-06-18T07:50:46+03:00
Происшествия

На Рябинино под Красноярском застрелили опасного медведя

Что делать, если хищник вышел к даче?
Ася ЖУКОВА
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На Рябинино под Красноярском застрелили опасного медведя.На Рябинино под Красноярском застрелили опасного медведя.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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На Рябинино под Красноярском застрелили медведя. Об этом сообщили в министерстве экологии края.

Хищник несколько дней подряд бродил в окрестностях дач, пугая людей. По словам местных, это была самка. Незадолго до того кто-то убил ее медвежонка. Вскоре объявилась мать. Говорят, медведица вела себя агрессивно, представляла угрозу, так что ее пришлось отстрелить.

По словам экспертов, обычно к людям выходят раненые, больные или старые медведи, которые больше не могут сами добывать пищу. Как вариант – молодые хищники, пока не имеющие своего постоянного участка.

«Встретить такого медведя очень рискованно, - подчеркнул замначальника отдела охотнадзора минэкологии края Николай Мальцев. – Его поведение непредсказуемого. Как бы ни было жаль животное, нельзя недооценивать степень опасности».

КОНКРЕТНО

Если медведь появился в населенном пункте, нужно звонить в полицию. На место выедет сотрудник вместе с инспектором охотнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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