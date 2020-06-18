В Николаевке появится новая школа и детский сад

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:38:03+03:00

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Аукцион, которого так ждут все жители Николаевки, состоится уже в предстоящий понедельник. Именно он станет своего рода точкой отсчета, с которой горожане будут внимательно следить за преображением территории. Уже в течение ближайшего года инвестор, с которым заключат договор, должен будет подготовить проект, согласно которому будет поострена большая школа на 1280 мест и детский сад на 270 мест. Кроме того, инвестору необходимо будет изъять земельные участки и объекты капстроительства, возместить их стоимость правообладателям, снести порядка 205 жилых домов частного сектора и безвозмездно передать участки муниципалитету под строительство объектов образования, которые жизненно необходимы жителям города. Именно из-за такого объемного и кропотливого труда, реализация проекта рассчитана на три этапа. Помимо строительства социально-значимых объектов, заметно преобразится дорожно-транспортная инфраструктура, будет построены жилые дома:

- КРТ – новый для нашего города механизм, который начали применять

в этом году, - комментирует заместитель главы города Олег Животов. - Его цель – градостроительное обновление застроенных территорий, позволяющее комплексную реализацию решений, заложенных перспективными градостроительными документами. Также КРТ можно назвать оживлением «спящих» инвестиционно привлекательных территорий и вовлечение их в градостроительную деятельность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Тихонов, руководитель секции РЗТ и КРТ Союза строителей Красноярского края:

- Николаевка – это, можно сказать, центр города, который нужно приводить в надлежащий вид, согласно граддокументации, в том числе Правилам землепользования и застройки. КРТ позволит сделать Николаевку комфортной для горожан, чтобы там появились современные улицы, проезды, новое современное жилье, школы, детские сады и другая социальная инфраструктура.