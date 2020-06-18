2020-06-18T07:10:47+03:00
Происшествия

В Зеленогорске рыбаки пропороли ножом надувную лодку и пошли ко дну

Если бы не спасатели, все могло закончиться плохо
Ася ЖУКОВА
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В Зеленогорске рыбаки пропороли ножом надувную лодку и пошли ко дну.В Зеленогорске рыбаки пропороли ножом надувную лодку и пошли ко дну.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Зеленогорске Красноярского края пятеро рыбаков на надувной лодке едва не пошли ко дну. Об этом случае рассказали в агентстве ГО и ЧС по региону.

Все произошло вечером, 17 июня на реке Кан. Мужчины отправились на рыбалку, закинули удочки, пошел клев. Но один из мужчин был так поглощен процессом, что случайно полоснул ножом по борту лодки.

Плавсредство тут же стало сдуваться. Было понятно: еще немного, и все очутятся в воде, а она почти ледяная, еще не прогрелась. Начали звонить по номеру 112, просить подмоги. На помощь тут же выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. Добрались до лодки на катере, забрали рыбаков и вывезли на берег. Все обошлось.

К слову, люди были без спасательных жилетов. Так что если бы не спасатели, дело могло бы закончиться плохо.

В МЧС призывают: выходите на воду, подвергаете себя опасности – наденьте спасжилеты. Это относится как к пассажирам, так и к тому, кто у руля судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Зеленогорске рыбаки пропороли ножом надувную лодку и пошли ко дну
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