18 Июнь 2020 2020-06-18T06:38:24+03:00

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Хорошая новость для красноярцев и гостей города: с 19 июня Столбы открывают для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Поясним: посещать разрешено рекреационную зону Столбов, а именно – четыре экологических маршрута «Природа – великий скульптор» (Центральный район), «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» (Такмаковский район). Здесь можно гулять и заниматься спортом, но при условии соблюдения социальной дистанции - не менее полутора метров. Остальная часть рекреационной зоны Столбов пока закрыта. Причина – риск падения сухих деревьев и встреч с дикими животными, поясняют сотрудники нацпарка.

Отметим, Столбы закрыли на карантин из-за коронавируса еще в середине марта. Сначала туристический и сервисный центр, а потом и все маршруты.

ВАЖНО

Стоит напомнить также, что с 1 апреля не рекомендуется посещать участок маршрута от Первого до Третьего Столба. Там вероятно падение сухостоя – из-за усыхания пихты. Для обхода есть альтернативная тропа.

КОНКРЕТНО

Все объекты инфраструктуры пока закрыты из-за действующих ограничительных мер. Администрация нацпарка просит отнестись к этому с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU