2020-06-18T07:23:29+03:00
Происшествия

Беглый осужденный за жестокое убийство в Ачинске задержан на финской границе

Это Михаил Голиков, который изрубил топором мужчину и сжег его друга [фото]
Ася ЖУКОВА
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Осужденный за жестокое убийство в Ачинске задержан на финской границе.Осужденный за жестокое убийство в Ачинске задержан на финской границе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Осужденный на 20 лет за зверское убийство в Ачинске Красноярского края Михаил Голиков пойман при пересечении финской границ. Об этом рассказали в паблике «НОВОСТИ ФСИН» в соцсетях.

По данным группы, 14 июня мужчина пытался перейти границу человека в районе Юлямаа. Однако в 11.30 его заметил и арестовал патруль пограничников Юго-Восточной Финляндии.

Источник утверждает: этот человек – Михаил Голиков из Красноярского края. Он получил 20 лет за разбой и убийство. Одного человека изрубил топором, другого сжег заживо. Большую часть срока отсидел, а в 2019-м году был отправлен на принудительные работы. Однако попал на лечение в больницу Ачинска, откуда сбежал 4 мая, сообщали тогда на сайте ГУФСИН. Был объявлен в розыск.

Подскочило давление. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подскочило давление.Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот обнаружился. Задержанный признался, что скрывшись из больницы, взял такси из Ачинска в Новосибирск, оттуда автостопом добрался до Санкт-Петербурга. А затем пешком пошел к границе с Финляндией. При этом документы у него были, только поддельные. В них он значился как Дмитрий Николаевич Кикта 1989 года рождения.

Голиков сбежал из больницы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Голиков сбежал из больницы.Фото: Мария ЛЕНЦ

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В последнее время СМИ в Красноярске часто говорят об осужденном Михаиле Голикове, который обвинил в произволе сотрудников регионального ФСИН. Напомним, со слов самого Голикова, они выбивали из него показания против бывшего начальника ИК-27 Михаила Половникова. Сам Голиков находился в статусе осужденного «всего» на принудительных работах. Однако, как выяснилось, и сам он является фигурантом уголовного дела по статье о вымогательстве. А если «отмотать» пленку на 15 лет назад, то о преступлении, совершенном Голиковым с подельником, в 2003 году писали все местные газеты - жестоком убийстве в Ачинске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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