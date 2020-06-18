МФЦ в Красноярском крае стали работать без выходных
Отделения многофункциональных центров Красноярского края теперь работают без выходных, семь дней в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Причина проста – сейчас в МФЦ много посетителей. У отделений выстраиваются очереди, люди жалуются, что в условиях пандемии не соблюдается социальная дистанция – это попросту невозможно. Поэтому было решено пойти на такой шаг – перейти на семидневный режим и увеличить часы работы.
- В выходные - субботу и воскресенье - также принимаем посетителей, - пояснила директор КГБУ МФЦ Красноярского края Наталья Ревкуц. – Точные часы работы можно узнать на официальном сайте www.24mfc.ru, графики в ближайшее время будут опубликованы.
Предполагается, что в таком режиме МФЦ будут действовать до 6 июля 2020 года.
Напомним, указом губернатора Красноярского края многофункциональные центры возобновили прием посетителей с 15 июня. Разумеется, люди должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и приходить в защитных масках.
ИСТОЧНИК KP.RU