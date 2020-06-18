2020-06-18T04:43:36+03:00
Общество

МФЦ в Красноярском крае стали работать без выходных

Посетителей очень много
Ася ЖУКОВА
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МФЦ в Красноярском крае стали работать без выходных. На фото - центр на улице 9 Мая. Фото: Владислав Власов, фейсбук.МФЦ в Красноярском крае стали работать без выходных. На фото - центр на улице 9 Мая. Фото: Владислав Власов, фейсбук.
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Отделения многофункциональных центров Красноярского края теперь работают без выходных, семь дней в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Причина проста – сейчас в МФЦ много посетителей. У отделений выстраиваются очереди, люди жалуются, что в условиях пандемии не соблюдается социальная дистанция – это попросту невозможно. Поэтому было решено пойти на такой шаг – перейти на семидневный режим и увеличить часы работы.

- В выходные - субботу и воскресенье - также принимаем посетителей, - пояснила директор КГБУ МФЦ Красноярского края Наталья Ревкуц. – Точные часы работы можно узнать на официальном сайте www.24mfc.ru, графики в ближайшее время будут опубликованы.

Предполагается, что в таком режиме МФЦ будут действовать до 6 июля 2020 года.

Напомним, указом губернатора Красноярского края многофункциональные центры возобновили прием посетителей с 15 июня. Разумеется, люди должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и приходить в защитных масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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