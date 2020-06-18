На севере Красноярского края открыли музей таежного промысла

18 Июнь 2020 2020-06-18T04:25:37+03:00

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На севере Красноярского края – в селе Бахта Туруханского района – появился музей таежного промысла. Его открыли по инициативе известного писателя и поэта Михаила Тарковского, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По замыслу создателей, это должен быть целый музейный комплекс – площадки под открытым небом, внутри здания, а также мастерская и заплот (забор). Первые экспозиции уже есть.

Одна из главных задач музея – показать быт охотников и рыболовов, а также рассказать, как изготавливались все те предметы, которые помогали выживать им в тайге. Кроме того, в музее можно получить представление об истории села.

По словам Михаила Тарковского, самое основное, ради чего, собственно, и создавался музей – узнавание окружающего мира, природы. К примеру, здесь есть берестяной туес и экспонаты, рассказывающие, как он делается. Бересту нужно добывать в определенный период, причем береза должна обладать определенными свойствами. Без этого понимания освоить технологию изготовления невозможно.

Кстати, собирать экспонаты для музея помогали и школьники. С их помощью была сформирована коллекция, которую разместили в кабинете истории. В будущем в музее собираются организовать школу ремесел, где каждый мог бы научиться делать предметы таежного промысла.

СПРАВКА «КП»

В селе Бахта, о котором идет речь, был снят цикл документальных фильмов «Счастливые люди» - о местных охотниках-промысловиках. В нем поучаствовал и живущий здесь Михаил Тарковский. Проект имел огромный успех, получил миллионы просмотров в России и за рубежом, где показали его международную версию «Счастливые люди. Год в тайге».

ИСТОЧНИК KP.RU