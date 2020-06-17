2020-06-17T18:34:58+03:00
Происшествия

Грозился убить: педофил семь лет насиловал девочек, находившихся под опекой жены

Он обвиняется по 50 эпизодам
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии педофил семь лет насиловал девочек, находившихся под опекой жены.В Хакасии педофил семь лет насиловал девочек, находившихся под опекой жены.Фото: Мария ЛЕНЦ
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55-летний житель Аскизского района Хакасии годами насиловал маленьких девочек, находившихся под опекой его жены. Об этом диком случае сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вот что рассказывают следователи. С декабря 2012 года по июль 2019 года мужчина в своем собственном доме совершал надругательства над двумя девочками 9 и 12 лет. Запугивал, угрожая убить, а после пользовался беспомощным состоянием детей.

В конце концов, все открылось. Неизвестно, знала ли о происходившем супруга педофила или просто закрывала на все глаза. Как бы то ни было, на мужчину завели уголовное дело сразу по двум статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера», он обвиняется по 50 эпизодам.

На допросах мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Скоро уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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