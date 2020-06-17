2020-06-17T16:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцев призвали отказаться от посещения Тувы

До 30 июня
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцев призвали отказаться от посещения Тувы.Красноярцев призвали отказаться от посещения Тувы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителей Красноярска и края попросили отказаться от поездок в Туву до 30 июня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до этой даты в республике продлили карантин и режим самоизоляции. Также здесь приняли дополнительные ограничительные меры. Они касаются охоты, рыбалки и посещения водоемов. Кроме того, в Туве действует особый противопожарный режим.

К сведению, по данным оперативного штаба республики на 17 июня 2020 года, в Туве выявлено 2883 случаев заражения коронавирусом. В том числе 1080 среди мужчин, 1803 – женщин. От 18-49 лет – 1824, 50-64 лет – 477, старше 65 лет – 144. Детей до 17 лет – 438. От нуля до двух лет - 75, 3-6 лет – 83, 7-14 лет – 203, 15-17 лет – 77.

За весь период пандемии выздоровели 1256 пациентов, умерли 2. Проведено 79 334 лабораторных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцев призвали отказаться от посещения Тувы
Трое полицейских Красноярска в один день узнали о заражении коронавирусом
Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду для ресторанов в Красноярске
У нелегальных прокатчиков на Татышеве изъяли велосипеды
Проверки соблюдения «масочного режима» в Красноярске продолжаются
Под Красноярском планируют строить полигон промышленных отходов
Строительство метро в Красноярске не будет отложено из-за пандемии
Жена до последнего верила, что он жив: красноярец вернулся с Великой Отечественной войны спустя 75 лет
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Ранил, сбросил в подпол, подпер диваном: в Ужуре мужчина заживо сжег двоих братьев
Только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы
Машина в куски: 19-летний водитель устроил смертельное ДТП в Красноярском крае
Райффайзенбанк: большинство предпринимателей не смогли отказаться от арендуемых помещений
Революционерке на Доме кино в Красноярске устроили душ
В Туве мать проснулась рядом с мертвым ребенком
По делу о прорыве дамб в Красноярском крае продлен арест горному мастеру
На Енисее началась навигация в Дудинку
Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок
В Ачинске 7-летняя девочка выбежала из кустов прямо под колеса