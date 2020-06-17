Красноярцев призвали отказаться от посещения Тувы

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Красноярска и края попросили отказаться от поездок в Туву до 30 июня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до этой даты в республике продлили карантин и режим самоизоляции. Также здесь приняли дополнительные ограничительные меры. Они касаются охоты, рыбалки и посещения водоемов. Кроме того, в Туве действует особый противопожарный режим.

К сведению, по данным оперативного штаба республики на 17 июня 2020 года, в Туве выявлено 2883 случаев заражения коронавирусом. В том числе 1080 среди мужчин, 1803 – женщин. От 18-49 лет – 1824, 50-64 лет – 477, старше 65 лет – 144. Детей до 17 лет – 438. От нуля до двух лет - 75, 3-6 лет – 83, 7-14 лет – 203, 15-17 лет – 77.

За весь период пандемии выздоровели 1256 пациентов, умерли 2. Проведено 79 334 лабораторных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU