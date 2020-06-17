2020-06-17T16:30:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое полицейских Красноярска в один день узнали о заражении коронавирусом

Они и контактные лица находятся под контролем [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Трое полицейских в один день узнали о заражении коронавирусом.Трое полицейских в один день узнали о заражении коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Трое полицейских в Красноярске в один день узнали, что заражены коронавирусом. Об этом рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Все они сдали анализ на коронавирус (экспресс-тесты у сотрудников МВД забирают регулярно). А 21 мая получили положительный результат - диагноз COVID-19 подтвердился. Написали докладные руководству, тут же были сняты со службы, отправлены домой.

Сразу определился круг контактных лиц полицейских. По понятным причинам, он оказался широким: жены, дети, родители, братья/сестры, конечно же, коллеги. А также подозреваемые, с которыми они имели дело. В общей сложности 52 человека, у каждого по 12-25 контактов. Все ушли на самоизоляцию, сделали анализы на COVID-19. Ситуацию держит под контролем Роспотребнадзор.

Напомним, по данным на 17 июня, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае возросло почти до 7 тысяч человек. Сейчас их 6973. Вылечили 2431, погиб 71 пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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