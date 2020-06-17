У нелегальных прокатчиков на Татышеве изъяли велосипеды

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:59:28+03:00

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У нелегальных прокатчиков на острове Татышев в Красноярске изъяли велосипеды. Рейд по выявлению таких предпринимателей устроили полицейские вместе с представителями городской администрации.

Сначала сделали контрольную закупку, взяв напрокат в одной «точке» велосипед, уточняют в Центре реализации социальных проектов. А затем изъяли у владельца несколько десятков «байков». Возмущенный предприниматель выложил в соцсети видео, на котором велосипеды валом грузят в прицеп авто. А он просит этого не делать.

Напомним, в парках и скверах Красноярска до 12 июля действуют ограничения на физкультурные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Татышев открыли для прогулок и занятий спортом, но в одиночку и без использования инвентаря. Тем не менее горожане постоянно берут в прокат велосипеды, хоть в условиях пандемии это запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU