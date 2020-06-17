Проверки соблюдения «масочного режима» в Красноярске продолжаются

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:49:52+03:00

Сотрудники администрации Советского района провели очередной рейд и проверили, как соблюдаются превентивные меры на станциях техобслуживания автомобилей

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В летнее время число клиентов на станциях техобслуживания растет, люди планируют поездки за город и все чаще обращаются за диагностикой и техпомощью. Автомастерские входят в перечень объектов, которым разрешено работать во время пандемии коронавируса. Главное при этом соблюдать противовирусные меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

Первый пункт проверки – автомастерская на ул.Мате Залки, здесь график обслуживания клиентов расписан на месяц вперед. С таким количеством посетителей важно не подвергать людей риску заражения. Санитайзеры, маски, перчатки, ежедневная обработка поверхностей и проверка температуры сотрудников – работники соблюдают все рекомендации.

- Мы ежедневно проводим проверки, смотрим, как в организациях соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. - Евгений Слепов, заместитель руководителя Советского района. - В нашем районе много станций техобслуживания автомобилей. В случаях, если требования не соблюдаются, мы направляем в надзорные органы информацию для принятия мер. На устранение нарушений дается два дня.

До 12 июля в Красноярске продлены ограничительные меры. Не работают торговые центры, крупные магазины, рестораны, развлекательные клубы и др. От организаций, которым разрешено работать, требуется строгое соблюдение превентивных мер.

Справка КП

На 17.06.2020 в Красноярске за сутки коронавирусом заболели 123 человека, 4310 человек - с начала эпидемии. За это время в крае умер 71 человек, 5 – за последние сутки. Система медицинских учреждений работает на пределе.

КОНКРЕТНО

О нарушениях сообщать по телефону: 220-19-86 или на почту sov@admkrsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU