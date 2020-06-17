2020-06-17T14:12:15+03:00
Общество

Строительство метро в Красноярске не будет отложено из-за пандемии

Никакого простоя из-за карантина не было
Ася ЖУКОВА
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Строительство метро в Красноярске не будет отложено из-за пандемии.Строительство метро в Красноярске не будет отложено из-за пандемии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сроки строительства метров в Красноярске не будут перенесены на год из-за простоя Главгосэкспертизы во время карантина при пандемии коронавируса. Об этом сообщили представители управления и правительства края.

Напомним, несколько дней назад такая информация прошла во многих СМИ. Тогда как действительности она не соответствует, подчеркнули сотрудники Главгосэкспертизы. Работа над проектом продолжается, она не прекращалась в условиях пандемии COVID-19.

«Распространение коронавирусной инфекции и ограничения, связанные с режимом самоизоляции, никак не влияют на сроки и качество экспертизы строительных объектов», - отметил начальник Управления сопровождения проектов Главгосэкспертизы России Сергей Суэтин. При самоизоляции сотрудники перешли на дистанционный режим работы, но с сохранением ее объемов и качества.

По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, завершение государственной экспертизы проекта красноярского метро ожидается до конца нынешнего года. После согласования начнется работа по определению смет и финансовому обеспечению проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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