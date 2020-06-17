2020-06-17T13:48:44+03:00
Общество

Жена до последнего верила, что он жив: красноярец вернулся с Великой Отечественной войны спустя 75 лет

Могилу солдата нашли в Нидерландах [фото]
Ася ЖУКОВА
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Красноярец вернулся с Великой Отечественной войны спустя 75 лет. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.Красноярец вернулся с Великой Отечественной войны спустя 75 лет. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.
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Красноярца, солдата Великой Отечественной, погибшего за Родину, спустя 75 лет после Победы вернули домой поисковики. Эту историю рассказали в пресс-службе администрации края.

Не так давно сюда пришло письмо от голландского фонда «Советское Поле Славы». Директор организации Ремко Рейдинг сообщил: в Нидерландах обнаружили могилу красноярского солдата. И попросил помощи в поиске его родных.

Как оказалось, боец Андрей Сергеевич Аланин родился в 1906 году в Красноярске. А в 1942-м воевал на Северо-Западном фронте, в составе 44-й отдельной стрелковой бригады. 24 марта попал в окружение, потом в плен – в лагерь Шталаг в Хемере. Там он умер и был похоронен в могиле под номером 572. Благодаря работе фонда, удалось установить имя и фамилию солдата.

- Я пытался сделать это больше 20 лет, - делится Ремко Рейдинг. – Получилось только недавно: это Аланин Андрей Сергеевич из Красноярского края.

Сибиряк похоронен на "Советском Поле Славы" в Нидерландах. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.

Сибиряк похоронен на "Советском Поле Славы" в Нидерландах. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.

Сотрудники краевой администрации обратились за содействием в МУ МВД России «Красноярское» и в музей «Мемориал Победы», и в тот же день были найдены потомки бойца.

- Наша бабушка до последнего верила, что дед жив, он вернется, - вспоминает внук солдата Александр Аланин. – Даже, когда получила «похоронку». Потом семья старалась найти его могилу, но в те годы сделать это было почти невозможно. И удалось только сейчас. Спасибо поисковикам, что через столько лет передали нам весточку от нашего деда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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