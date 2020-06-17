ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:33:25+03:00

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ВТБ за два месяца работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» помог заключить клиентам 12 тыс. сделок по приобретению недвижимости более чем на 34,1 млрд рублей. В первой половине июня ВТБ оформил 3,6 тыс. кредитов на 9,8 млрд рублей. Всего с начала действия программы в банк подано 30,4 тыс. заявок на 88 млрд рублей.

По итогам двух месяцев действия программы наибольшее число кредитов было выдано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Республике Татарстан и Тюменской области. Средняя сумма кредита составляет около 2,7 млн рублей.

«ВТБ моментально реагирует на предложения Правительства и Президента, реализуя для клиентов все меры поддержки. За два месяца работы по программе уже десятки тысяч российских граждан приобрели собственную недвижимость по одной из самых низких ставок. Госсубсидирование позволило поддержать не только клиентов, но и строительную отрасль, и это особенно важно в изменившихся экономических условиях. Считаем, что число потенциальных клиентов программы должно быть расширено, поэтому ранее приняли решение снизить размер первого взноса по программе до 15%, сделав ее доступнее для широкого круга заёмщиков», – заявил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

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