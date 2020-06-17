2020-06-17T13:28:58+03:00
Экономика

Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду для ресторанов в Красноярске

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Комплекс ресторанов «Красноярск» запустил сервис оплаты по QR-коду. Проект подключения к СБП реализовал Райффайзенбанк. Это один из первых проектов по интеграции с системой C2B-переводов СБП в Красноярске.

Теперь клиентам таких заведений, как New York и Bangkok доступен легкий способ оплаты своих заказов с помощью QR-кодов. А рестораны, в свою очередь, получили возможность снизить комиссию за переводы в 5 раз, до 0,4% по сравнению с другими способами безналичной оплаты.

Для клиентов сервис переводов через СБП бесплатный независимо от банка, через который проходит операция, и суммы заказа. Важным преимуществом нового способа оплаты является скорость – все поля заполнятся автоматически и деньги списываются за секунды.

«Мы отмечаем высокий интерес к сервису, поэтому компаний, которые будут внедрять его, будет все больше. Райффайзенбанк готов предлагать эти решения бизнесу», – прокомментировал Илья Шаталов, заместитель директора по корпоративному бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

По словам Жанны Романовой, директора сети офисов Райффайзенбанка в Красноярске, после снятия карантинных мер банк планирует подключать новый сервис оплаты по QR-кодам на кассах ресторанов.

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