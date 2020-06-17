Ранил, сбросил в подпол, подпер диваном: в Ужуре мужчина заживо сжег двоих братьев

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:44:30+03:00

И может получить вплоть до пожизненного

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Чудовищное убийство произошло в Ужуре Красноярского края. 47-летний мужчина подозревается в кровавой расправе над своими знакомыми, родными братьями, рассказали в пресс-службах ГСУ СК и ГУ МВД России по региону.

Накануне, 16 июня, в частном доме на улице Саралинской случился пожар. Во время тушения в подполье обнаружили два тела – 66-летнего хозяина и его родного брата 65 лет. Оба – со следами повреждений. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В тот же день задержан подозреваемый – 47-летний приятель братьев.

Вот предварительная версия следствия: днем 16 июня мужчина зашел к ним домой, распили спиртное, в какой-то момент начали выяснять отношения. Вспылив, гость кинулся на хозяев. Ранил обоих братьев, потом сбросил в подполье, придавил крышку диваном и поджег дом.

За двойное убийство он может получить серьезный срок – вплоть до пожизненного заключения, отмечают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU