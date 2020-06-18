2020-06-18T06:30:47+03:00
Экономика

Сибирякам отменяют проценты по кредитам

Банк «Левобережный» вернет клиентам все уплаченные проценты по кредиту в рамках специальной акции «Хит за 0!»
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Что нужно сделать?

1. С 1 июня по 30 августа оформить в банке потребительский кредит на срок от 3 лет

2. Подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»

3. Ежемесячно пользоваться кредитной картой банкадля оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования (не менее 10 операций на общую сумму 10 000 рублей).

В случае успешного соблюдения всех указанных условий проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на Ваш счет в течение 5 рабочих дней после полного погашения кредита.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка.

Предложение на указанных условиях действует до 30.08.2020 г.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка.

Адрес офиса Банка «Левобережный» в Красноярске:

ул. Молокова, 60

тел. 8-800-3333-555

www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

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