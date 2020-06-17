Машина в куски: 19-летний водитель устроил смертельное ДТП в Красноярском крае

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Машина в куски, один человек погиб, еще двое попали в больницу… Смертельное ДТП устроил в Рыбинском районе Красноярского края 19-летний водитель, рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла сегодня утром, 17 июня, на шестом километре обхода Заозерного. Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился молодой парень, на большой скорости налетел на ограждение по ходу движения. Машину буквально разорвало, в ней находились трое пассажиров, все из поселка Ирша.

В итоге один погиб, ему был только 21 год. Еще двое – 19 и 26 лет – с травмами попали в больницу. Сам виновник случившегося от медпомощи отказался. Как установили дорожные полицейские, в момент ДТП 19-летний водитель был пьян, прибор показал 0,75 мг/л.

- Он получил водительское удостоверение три месяца назад, - комментируют в ГИБДД. – И уже привлекался за нарушение правил.

ИСТОЧНИК KP.RU