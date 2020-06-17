17 Июнь 2020 2020-06-17T09:55:26+03:00

Революционерке на Доме кино в Красноярске устроили душ. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Революционерка на фасаде Дома кино в Красноярске приняла душ. Знаменитый горельеф подготовили к летнему сезону, сообщили в официальном паблике мэрии.

По традиции, в начале июня композицию очищают от пыли с помощью прохладного душа.

- Омолаживающий эффект налицо (и не только), - откликнулись горожане в соцсетях. – Революционерка явно приободрилась.

Напомним, раньше в этом здании находился единственный в Красноярске стереокинотеатр – «Октябрь». А в 1977 фасад дома оживили аллегорической композицией из искусственного камня. Изображенная здесь молодая революционерка с серпом и молотом в руках сокрушает орла, олицетворяющего монархию.

Динамичная композиция, словно бы выступающая навстречу зрителю, является приметой той, ушедшей эпохи – СССР. А заодно и украшением исторического центра Красноярска.

Душ для революционерки. . Видео: паблик Город Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU