Революционерке на Доме кино в Красноярске устроили душ
Революционерка на фасаде Дома кино в Красноярске приняла душ. Знаменитый горельеф подготовили к летнему сезону, сообщили в официальном паблике мэрии.
По традиции, в начале июня композицию очищают от пыли с помощью прохладного душа.
- Омолаживающий эффект налицо (и не только), - откликнулись горожане в соцсетях. – Революционерка явно приободрилась.
Напомним, раньше в этом здании находился единственный в Красноярске стереокинотеатр – «Октябрь». А в 1977 фасад дома оживили аллегорической композицией из искусственного камня. Изображенная здесь молодая революционерка с серпом и молотом в руках сокрушает орла, олицетворяющего монархию.
Динамичная композиция, словно бы выступающая навстречу зрителю, является приметой той, ушедшей эпохи – СССР. А заодно и украшением исторического центра Красноярска.
Душ для революционерки. . Видео: паблик Город Красноярск.
ИСТОЧНИК KP.RU