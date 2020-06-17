17 Июнь 2020 2020-06-17T09:16:45+03:00

В Туве мать проснулась рядом с мертвым ребенком. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кызыле (Тува) 20-летняя мать во сне придавила маленькую дочку. И попала под уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Республике.

Трагедия случилась в ночь на 15 апреля нынешнего года в доме на улице Энергетиков,1.

- Обвиняемая, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, легла спать. И в промежуток от часа ночи до семи утра придавила грудную дочь, ей было только два месяца, - пояснили следователи.

Как заключили эксперты, смерть младенца наступила от «механической асфиксии вследствие сдавливания органов груди и живота».

На днях расследование уголовного дела завершено, было собрано достаточно доказательств. Материалы отправлены в суд для рассмотрения. Женщине, погубившей дочку, может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU