В Туве мать проснулась рядом с мертвым ребенком
В Кызыле (Тува) 20-летняя мать во сне придавила маленькую дочку. И попала под уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Республике.
Трагедия случилась в ночь на 15 апреля нынешнего года в доме на улице Энергетиков,1.
- Обвиняемая, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, легла спать. И в промежуток от часа ночи до семи утра придавила грудную дочь, ей было только два месяца, - пояснили следователи.
Как заключили эксперты, смерть младенца наступила от «механической асфиксии вследствие сдавливания органов груди и живота».
На днях расследование уголовного дела завершено, было собрано достаточно доказательств. Материалы отправлены в суд для рассмотрения. Женщине, погубившей дочку, может грозить до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU