Треть россиян считают экологичность путешествий не важной

18 Июнь 2020 2020-06-17T08:22:45+03:00

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Райффайзенбанк выяснил, как россияне относятся к тренду осознанных путешествий, связанных с более экологичным перемещением, и возможностям волонтерства во время отпуска.

В России “зеленые” путешествия, учитывающие возможный экологический след, только начинют развиваться - согласно результатам опроса Райффайзенбанка, только 46% россиян выберет более экологичный способ путешествия из равнозначных альтернатив, при этом такой выбор “крайне важен” для 21% респондентов. В совокупности 67% опрошенных считают, что экологичность путешествий важна. Однако 33% не склонны ее учитывать или считают совсем не важной.

“Райффайзенбанк уделяет большое внимание развитию эко-инициатив, – Светлана Коржева, руководитель административно-хозяйственного управления Райффайзенбанка. – В частности, наше транспортное подразделение реализует комплекс мер, связанный с уменьшением токсичных выбросов автомобилей”.

В числе вариантов транспорта, который планируют использовать, 50% респондентов назвали автомобиль, 38% - самолет, 35% - поезд, а в пеший или вело-поход отправятся всего 6% (в ответе на этот вопрос можно было выбрать все релевантные пункты).