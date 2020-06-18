Офис после карантина: нужен ли и каким он будет

18 Июнь 2020 2020-06-17T08:19:53+03:00

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Многие предприниматели после карантина планируют вернуться в офисы. Однако процессы неизбежно изменятся, и отношение к офисному пространству и его наполнению придется пересмотреть. К таким вводам пришли аналитики Райффайзенбанка в исследовании «Малый бизнес 2020: до и после карантина».

«По нашим наблюдениям, около 25% сотрудников будут работать из дома. Каким-то компаниям могут потребоваться помещения большей площади, а другие, наоборот, будут сокращать свое рабочее пространство», – полагает Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield.

Переформатирование офиса может стать следствием изменения подхода к организации рабочего процесса.

Первая волна пройдет уже в ближайшее время, когда компании начнут трансформировать свои офисы по «правилу двух метров». Стремление к оптимизации рабочего пространства может выступить драйвером увеличения спроса в сегменте коворкингов.

Вторым этапом изменений будет реорганизация уже обновленных офисных пространств, которая произойдет после разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции и составления определенного протокола лечения, считает Наталья Никитина.

При этом полного переформатирования офисных пространств в объекты другого функционального значения не произойдет.