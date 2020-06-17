На Енисее началась навигация в Дудинку

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:12:47+03:00

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На Енисее стартовала летняя навигация в Дудинку. Как сообщил в своем инстаграме министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, накануне, 16 июня, в свой первый в 2020-м году рейс отправился теплоход «Валерий Чкалов». На его борту 131 пассажир, плюс еще 36 человек поднимутся на судно в Енисейске. На Таймыр «Чкалов» прибудет в 20 часов 19 июня.

Важно: навигация началась при строгом соблюдении ограничительных мер – из-за пандемии коронавируса. Теплоход дезинфицируют три раза в день. Протирают все поверхности, у экипажа и пассажиров измеряют температуру. В общественных местах все носят защитные маски и перчатки.

СПРАВКА «КП»

«Валерий Чкалов» - пассажирский речной трехпалубный теплоход. Он был построен в 1953 году в Германии. Длина судна 96,3 метров, ширина 14, осадка - 2,45 метра. Водоизмещение теплохода 1500 тонн, скорость до 23 км/час. Теплоход может принять на борт 250 пассажиров, экипаж - 50 человек. Судно работает под флагом России и приписано к Красноярску.

ИСТОЧНИК KP.RU