2020-06-17T08:12:47+03:00
Общество

На Енисее началась навигация в Дудинку

С 16 июня
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
На Енисее началась навигация в Дудинку. Фото: инстаграм Константин ДИМИТРОВ.На Енисее началась навигация в Дудинку. Фото: инстаграм Константин ДИМИТРОВ.
Изменить размер текста:

На Енисее стартовала летняя навигация в Дудинку. Как сообщил в своем инстаграме министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, накануне, 16 июня, в свой первый в 2020-м году рейс отправился теплоход «Валерий Чкалов». На его борту 131 пассажир, плюс еще 36 человек поднимутся на судно в Енисейске. На Таймыр «Чкалов» прибудет в 20 часов 19 июня.

Важно: навигация началась при строгом соблюдении ограничительных мер – из-за пандемии коронавируса. Теплоход дезинфицируют три раза в день. Протирают все поверхности, у экипажа и пассажиров измеряют температуру. В общественных местах все носят защитные маски и перчатки.

СПРАВКА «КП»

«Валерий Чкалов» - пассажирский речной трехпалубный теплоход. Он был построен в 1953 году в Германии. Длина судна 96,3 метров, ширина 14, осадка - 2,45 метра. Водоизмещение теплохода 1500 тонн, скорость до 23 км/час. Теплоход может принять на борт 250 пассажиров, экипаж - 50 человек. Судно работает под флагом России и приписано к Красноярску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Енисее началась навигация в Дудинку
Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок
В Ачинске 7-летняя девочка выбежала из кустов прямо под колеса
В Красноярском крае 11-летний мальчик пропал на прогулке с отцом в лесу
С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек
Родители выпавшего с 8 этажа 2-летнего Жени рассказали о трагедии
В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала
Красноярцев предупредили о новом виде клещей
Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована
11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники
Из всех подтопленных паводком домов в Красноярском крае ушла вода
В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
30 автобусов сняты с линии в Красноярске из-за пассажиров без масок
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красота и комфорт: в Красноярске благоустраивают скверы
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Красноярском крае школьники-волонтеры сделали труженикам тыла необычный подарок
Пролез под перилами: после гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело
Покупателя без маски скрутили в красноярском гипермаркете
У автовокзала Красноярска ограничат движение