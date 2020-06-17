Только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:11:56+03:00

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Только 8% предпринимателей сделают «удаленку» новым форматом работы, показало исследование Райффайзенбанка «Малый бизнес 2020: до и после карантина». Большинство планируется вернуться в офисы полностью или частично, а также восстановить часть рабочих процессов в прежнем формате.

Переход к работе в цифровых каналах стал главным ответом малого и микро бизнеса на ограничения, связанные с распространением коронавируса. 40% участников опроса заявили, что переводили в digital процессы и сотрудников.

«Наше исследование показало, что чаще всего на аутсорс отдавали онлайн-бухгалтерию и сервис подачи декларации в налоговую. Это те процессы, которые мы включили и в свою экосистему для малого бизнеса — все это упрощает рутинные задачи», – отмечает Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Многие из тех, кто вышел в онлайн, хотят вернуться к прежним процессам. 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть все, а 27% — часть процессов в офлайн. Только 8% назвали удаленную работу своим новым основным форматом.