2020-06-17T07:52:28+03:00
Общество

Райффайзенбанк: большинство предпринимателей не смогли отказаться от арендуемых помещений

Поделиться:
Изменить размер текста:

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети малых предприятий, показал опрос владельцев бизнеса, проведенный Райффайзенбанком.

«Ограничения вывели цифровые форматы и каналы работы с клиентами на первый план. Даже традиционно офлайн-бизнесы переходили к концепции digital first. Карантин поставил перед многими вопрос и оптимизации расходов. И часто это расходы на аренду офиса. Каждый пятый опрошенный столкнулся с невозможностью расторгнуть договор, хотя хотел бы сэкономить в период карантина и отказаться от офиса», - отмечает Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машина в куски: 19-летний водитель устроил смертельное ДТП в Красноярском крае
Райффайзенбанк: большинство предпринимателей не смогли отказаться от арендуемых помещений
Революционерке на Доме кино в Красноярске устроили душ
В Туве мать проснулась рядом с мертвым ребенком
По делу о прорыве дамб в Красноярском крае продлен арест горному мастеру
На Енисее началась навигация в Дудинку
Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок
В Ачинске 7-летняя девочка выбежала из кустов прямо под колеса
В Красноярском крае 11-летний мальчик пропал на прогулке с отцом в лесу
С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек
Родители выпавшего с 8 этажа 2-летнего Жени рассказали о трагедии
В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала
Красноярцев предупредили о новом виде клещей
Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована
11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники
Из всех подтопленных паводком домов в Красноярском крае ушла вода
В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
30 автобусов сняты с линии в Красноярске из-за пассажиров без масок
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красота и комфорт: в Красноярске благоустраивают скверы
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Красноярском крае школьники-волонтеры сделали труженикам тыла необычный подарок
Пролез под перилами: после гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело
Покупателя без маски скрутили в красноярском гипермаркете
У автовокзала Красноярска ограничат движение