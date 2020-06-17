Райффайзенбанк: большинство предпринимателей не смогли отказаться от арендуемых помещений

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:52:28+03:00

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Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети малых предприятий, показал опрос владельцев бизнеса, проведенный Райффайзенбанком.

«Ограничения вывели цифровые форматы и каналы работы с клиентами на первый план. Даже традиционно офлайн-бизнесы переходили к концепции digital first. Карантин поставил перед многими вопрос и оптимизации расходов. И часто это расходы на аренду офиса. Каждый пятый опрошенный столкнулся с невозможностью расторгнуть договор, хотя хотел бы сэкономить в период карантина и отказаться от офиса», - отмечает Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.