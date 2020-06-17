2020-06-17T07:41:32+03:00
Экономика

Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок

Поделиться:
Изменить размер текста:

Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а также по программе рефинансирования.

Теперь одна из самых низких ставок — 7,99% годовых (снижена на 0,40 п.п.) установлена для кредитов на покупку жилья в новостройке у ключевых застройщиков. При покупке квартиры в новостройке у аккредитованных застройщиков и на вторичном рынке для займов от 3 млн. до 7 млн. руб. минимальная ставка — 8,59% (снижена на 0,40 п.п.), для кредитов до 3 млн. руб. – от 8,69%.

Ставка рефинансирования снижена на 0,60 п.п. и теперь начинается от 8,39% при сумме кредита от 3 млн руб. Заемщики могут объединить до пяти кредитов сторонних банков при условии, что один из них — ипотечный.

«Мы стремимся предлагать нашим клиентам не только выгодные ставки, но и удобный сервис. Оставить заявку на ипотеку и получить одобрение можно из любой точки мира в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня», отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Енисее началась навигация в Дудинку
Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок
В Ачинске 7-летняя девочка выбежала из кустов прямо под колеса
В Красноярском крае 11-летний мальчик пропал на прогулке с отцом в лесу
С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек
Родители выпавшего с 8 этажа 2-летнего Жени рассказали о трагедии
В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала
Красноярцев предупредили о новом виде клещей
Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована
11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники
Из всех подтопленных паводком домов в Красноярском крае ушла вода
В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
30 автобусов сняты с линии в Красноярске из-за пассажиров без масок
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красота и комфорт: в Красноярске благоустраивают скверы
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Красноярском крае школьники-волонтеры сделали труженикам тыла необычный подарок
Пролез под перилами: после гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело
Покупателя без маски скрутили в красноярском гипермаркете
У автовокзала Красноярска ограничат движение