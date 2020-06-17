Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:41:32+03:00

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Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а также по программе рефинансирования.

Теперь одна из самых низких ставок — 7,99% годовых (снижена на 0,40 п.п.) установлена для кредитов на покупку жилья в новостройке у ключевых застройщиков. При покупке квартиры в новостройке у аккредитованных застройщиков и на вторичном рынке для займов от 3 млн. до 7 млн. руб. минимальная ставка — 8,59% (снижена на 0,40 п.п.), для кредитов до 3 млн. руб. – от 8,69%.

Ставка рефинансирования снижена на 0,60 п.п. и теперь начинается от 8,39% при сумме кредита от 3 млн руб. Заемщики могут объединить до пяти кредитов сторонних банков при условии, что один из них — ипотечный.

«Мы стремимся предлагать нашим клиентам не только выгодные ставки, но и удобный сервис. Оставить заявку на ипотеку и получить одобрение можно из любой точки мира в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня», — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.