17 Июнь 2020 2020-06-17T07:18:22+03:00

В Ачинске 7-летняя девочка выбежала из кустов прямо под колеса. Фото: стоп-кадр видео ГИБДД 24.

В соцсетях спорят, кто виноват в случившемся [видео]

Изменить размер текста: A A

В Ачинске Красноярского края 7-летняя девочка неожиданно выбежала из-за кустов прямо под колеса Toyota Vitz. В соцсетях спорят, кто виноват в случившемся, водитель или родители ребенка.

Как все было?

ДТП в Ачинске Красноярского края. 7-летняя девочка попала под колеса Toyota Vitz. . Видео: ГИБДД 24.

- 33-летняя женщина-водитель Toyota Vitz ехала по двору, - рассказывают в пресс-службе УГИБДД России по региону. – И вдруг на проезжую часть из-за деревьев выбежала 7-летняя девочка.

На кадрах видео, которое опубликовали дорожные полицейские, видно: девочка действительно мгновенно появилась перед машиной. «Вот она, прямо выбежала!» – от неожиданности ахнула женщина-водитель.

Но нельзя отрицать и того, что если бы скорость машины была ниже, наезда, вероятно, можно было избежать. Так что мнения пользователей разделились:

- Двор не место для гонок! – считают одни. - Вины родителей и ребенка нет никакой. Наказывать надо только водителя, и жестко.

- Причем тут водитель? - парируют другие. - Девочка выбежала из кустов и даже не посмотрела. У водителя не было никаких шансов предотвратить наезд, кроме, как остаться дома.

… Ребенок получил травмы, ему предстоит лечение дома. А родителей ждет встреча с инспекторами ПДН, которые выяснят, почему малышке не обеспечили безопасность на прогулке.

ИСТОЧНИК KP.RU