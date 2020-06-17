В Красноярском крае 11-летний мальчик пропал на прогулке с отцом в лесу

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:31:34+03:00

11-летний мальчик пропал на прогулке с отцом в лесу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Минусинске Красноярского края 11-летний мальчик пропал во время прогулки в лесу с отцом. Об этом случае рассказали в ГУ МВД России по региону.

Во вторник, 16 июня, в дежурную часть МО МВД России «Минусинский» обратился мужчина. Как оказалось, он вместе с сыном отправился в лес – прогуляться по знакомому маршруту. В какой-то момент отвернулся, и ребенок бесследно исчез. Звал, кричал, искал – все бесполезно.

Пришлось просить помощи. Полицейские сразу же организовали поисковую операцию. Подключились сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, патрульно-постовой службы, кинолог с собакой.

К поискам подключились дорожные инспекторы, сотрудники угрозыска, кинолог с собакой. Фото: МО МВД России "Минусинский".

Не прошло и часа, как мальчик был найден. Дорожные инспекторы Кирилл Заремба и Данил Чернышев вместе с сотрудниками ППС Павлом Бакуном и Алексеем Соколовым обнаружили школьника недалеко от той самой точки, где пропал. Потеряв ориентиры, он решил оставаться на месте. И вскоре дождался помощи. Спасибо полицейским!

Не прошло и часа, как ребенок был найден. Фото: МО МВД России "Минусинский".

ИСТОЧНИК KP.RU