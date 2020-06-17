2020-06-17T05:57:56+03:00
Происшествия

С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек

Они вне опасности [фото]
Ася ЖУКОВА
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С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек. Фото: агенство ГО и ЧС по Красноярскому краю.С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек. Фото: агенство ГО и ЧС по Красноярскому краю.
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В Красноярском крае с перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек. Все случилось накануне вечером, 16 июня, в Енисейском районе, рассказали в агентстве ГО и ЧС по региону.

- Посреди реки перевернулась надувная лодка с мотором, - пояснили спасатели. – В реку упали два человека, мужчина и женщина.

Очевидцы позвонили в оперслужбу, сотрудники Енисейского отделения КГКУ «Спасатель» тут же выдвинулись на место. Успели: вытащили пострадавших, передали работникам скорой помощи.

Люди перепугались, продрогли в ледяной воде. Но главное – они живы, и теперь вне опасности. Между тем в МЧС призывают: если выходите на воду на лодке, нужно обязательно надеть спасательные жилеты – и водителю, и пассажирам.

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Как-то утром отправился на пляж. Но море бушевало – был сильный шторм. Почти никто из отдыхающих не отваживался купаться. Сам Леша вместе с другом сидел на пирсе – не так далеко от полосы прибоя. И вдруг увидел: в воде барахтается мужчина. Как тот заходил в море, парень не заметил. Но было видно: человек в беде - пытается выбраться, но его накрывает одной волной, другой…

И все это на глазах у очевидцев. Кидаться на подмогу не решились даже взрослые. Явный риск для жизни – шторм был жестким. Между тем мужчина терял силы, задыхался, уходил под воду. И все это в течение, может быть, одной минуты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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