17 Июнь 2020 2020-06-17T05:57:56+03:00

С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек. Фото: агенство ГО и ЧС по Красноярскому краю.

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В Красноярском крае с перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек. Все случилось накануне вечером, 16 июня, в Енисейском районе, рассказали в агентстве ГО и ЧС по региону.

- Посреди реки перевернулась надувная лодка с мотором, - пояснили спасатели. – В реку упали два человека, мужчина и женщина.

Очевидцы позвонили в оперслужбу, сотрудники Енисейского отделения КГКУ «Спасатель» тут же выдвинулись на место. Успели: вытащили пострадавших, передали работникам скорой помощи.

Люди перепугались, продрогли в ледяной воде. Но главное – они живы, и теперь вне опасности. Между тем в МЧС призывают: если выходите на воду на лодке, нужно обязательно надеть спасательные жилеты – и водителю, и пассажирам.

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И все это на глазах у очевидцев. Кидаться на подмогу не решились даже взрослые. Явный риск для жизни – шторм был жестким. Между тем мужчина терял силы, задыхался, уходил под воду. И все это в течение, может быть, одной минуты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU