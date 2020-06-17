2020-06-17T05:27:33+03:00
Происшествия

Родители выпавшего с 8 этажа 2-летнего Жени рассказали о трагедии

Что могло стать ее причиной?
Ася ЖУКОВА
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Родители выпавшего с 8 этажа 2-летнего Жени рассказали о трагедии. Фото: ЧП - Красноярск.Родители выпавшего с 8 этажа 2-летнего Жени рассказали о трагедии. Фото: ЧП - Красноярск.
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Родители 2-летнего мальчика, выпавшего из окна 8 этажа в Солнечном микрорайоне Красноярска, рассказали о трагедии.

Напомним, все произошло вечером 15 июня на улице 60 лет Образования СССР, 42А. 28-летняя Анастасия с сыном Женей вышла на общий балкон жилого дома. В какой-то момент женщина отвлеклась. А ребенок пролез между перилами и полом (там огромный зазор – в 17 сантиметров), сорвался вниз и разбился насмерть.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности». Назначена экспертиза, будет проверятся, не является ли нарушением такая конструкция балкона – одна решетка высоко над полом, без остекления.

Между перилами и полом балконов - огромный зазор. Фото: Юлия ИЛЬЯСОВА.

Между перилами и полом балконов - огромный зазор. Фото: Юлия ИЛЬЯСОВА.

Как рассказали на ТВК, родители мальчика вне себя от горя. Отчим Жени говорит, он был подвижным ребенком, постоянно носился во дворе. Возможно, в тот роковой вечер просто заигрался. И в силу возраста не понял опасности. Мать малыша прокомментировать ситуацию не смогла – ей трудно говорить, плачет часами. Скорее всего, винит себя.

По словам соседей, женщина действительно могла не уследить за сыном. Теперь семью будут контролировать органы опеки – в ней воспитывается годовалая дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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