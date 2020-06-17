В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала
В Красноярске пожилая женщина ушла из БСМП и бесследно исчезла. Между тем 73-летняя Асья Зайнуловна Юсупова нуждается в медицинской помощи, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Накануне, 16 июня, женщину увезли из дома на улице Ломоносова,98 на скорой в БСМП, - пояснили волонтеры. – Оттуда ее отпустили. Обратно домой Асья Зайнуловна не добралась. Что с ней случилось, неизвестно.
Приметы бабушки: рост 160 сантиметров, короткие темные с сединой волосы, широкие брови.
Была одета: предположительно : серо-синяя кофта, ярко-синие брюки, туфли в белый горошек.
Если вы ее увидите, не проходите мимо! Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
Если вы увидите ее на улице, не проходите мимо, остановите, вызовите полицию или волонтеров. И побудьте рядом до приезда помощи. Не оставайтесь равнодушными!
КОНКРЕТНО
Если заметите пропавшую, звоните 8 950 99 66 066 – волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU