2020-06-17T04:42:56+03:00
Происшествия

В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала

Она нуждается в медицинской помощи [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Красноярске пожилая женщина ушла из БСМП и бесследно исчезла. Между тем 73-летняя Асья Зайнуловна Юсупова нуждается в медицинской помощи, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Накануне, 16 июня, женщину увезли из дома на улице Ломоносова,98 на скорой в БСМП, - пояснили волонтеры. – Оттуда ее отпустили. Обратно домой Асья Зайнуловна не добралась. Что с ней случилось, неизвестно.

Приметы бабушки: рост 160 сантиметров, короткие темные с сединой волосы, широкие брови.

Была одета: предположительно : серо-синяя кофта, ярко-синие брюки, туфли в белый горошек.

Если вы ее увидите, не проходите мимо! Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Если вы ее увидите, не проходите мимо! Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Если вы увидите ее на улице, не проходите мимо, остановите, вызовите полицию или волонтеров. И побудьте рядом до приезда помощи. Не оставайтесь равнодушными!

КОНКРЕТНО

Если заметите пропавшую, звоните 8 950 99 66 066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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