2020-06-17T04:11:55+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о новом виде клещей

Представляют ли они опасность?
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев предупредили о новом виде клещей.Красноярцев предупредили о новом виде клещей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В России обнаружен новый гибридный вид клещей, причем больше всего их в Сибири – в Томской и Новосибирской области, на Алтае. Есть такие и в Красноярском крае. Чем они опасны, рассказала профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Ольга Тарасова.

Как отличить нового клеща?

- Это гибрид таежного клеща и клеща Павловского. Определить его на глаз невозможно, нужны генетические исследования.

Насколько он опасен?

- Риски связаны с тремя моментами: рекреационной активностью людей, количеством/ размещением популяции клещей и концентрацией в них вируса. Риски заражения – сложное соотношение этих факторов. Само появление гибридов не всегда означает риски заражения. Например, популяция клещей в Красноярске в полтора раза больше, чем в Новосибирске. Между тем доля носителей энцефалита среди них невелика, гораздо выше доля носителей боррелиоза.

Помогут ли имеющиеся вакцины?

- Будут ли они эффективны, еще непонятно. Если вирусы в гибридных клещах не мутировали, действенность вакцин не снизится. Словом, паниковать еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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