Красноярцев предупредили о новом виде клещей
В России обнаружен новый гибридный вид клещей, причем больше всего их в Сибири – в Томской и Новосибирской области, на Алтае. Есть такие и в Красноярском крае. Чем они опасны, рассказала профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Ольга Тарасова.
Как отличить нового клеща?
- Это гибрид таежного клеща и клеща Павловского. Определить его на глаз невозможно, нужны генетические исследования.
Насколько он опасен?
- Риски связаны с тремя моментами: рекреационной активностью людей, количеством/ размещением популяции клещей и концентрацией в них вируса. Риски заражения – сложное соотношение этих факторов. Само появление гибридов не всегда означает риски заражения. Например, популяция клещей в Красноярске в полтора раза больше, чем в Новосибирске. Между тем доля носителей энцефалита среди них невелика, гораздо выше доля носителей боррелиоза.
Помогут ли имеющиеся вакцины?
- Будут ли они эффективны, еще непонятно. Если вирусы в гибридных клещах не мутировали, действенность вакцин не снизится. Словом, паниковать еще рано.
ИСТОЧНИК KP.RU