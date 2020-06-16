2020-06-16T18:51:08+03:00
Общество

Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована

Из федеральной она перейдет в региональную примерно 20 июня
Татьяна РЯБИНИНА
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Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, который прилетел в Норильск, чтобы лично проконтролировать работы на месте техногенной аварии.

Вот что он, в частности, сказал:

- Мы посетили место ЧС, где произошел разлив дизельного топлива. Хочу отметить работу МЧС по локализации, по профессиональной организации, поблагодарить все компании, которые откликнулись. Визуально из своего прошлого опыта понимаю, что работа очень сложная. Мы будем использовать и российский опыт и, конечно, международный опыт. На мой взгляд, все что можно было на сегодняшний день сделать, уже сделано, дальше предстоит работа по более глубокой ликвидации, но локализация уже произошла.

Именно в связи с этим и идет речь о том, чтобы перевести ЧС с федерального на региональный уровень. Это произойдет после того, как будет собрано все разлитое топливо и начнутся работы по рекультивации. Сейчас самое главное сделано: собрана большая часть топлива, угрозы загрязнения рек и озера Пясино уже нет.

О работах на территории ТЭЦ, где произошел разлив дизельного топлива, рассказал Сергей Дяченко, первый вице-президент — операционный директор компании "Норникель":

- Мы вывозим весь грунт в крытые ангары, которые имеют бетонное основание, бетонные стены, на сегодняшний момент вывезено около 70 тысяч тонн этого грунта. По нашим оценкам его около 100 тысяч тонн., Лаборатория отбирает пробы, чтобы весь грунт был убран. На ТЭЦ работает практически вся землеройная техника компании, 350 человек, работников разных цехов, которые профессионально выполняют свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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